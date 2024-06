Madrugada de segunda terá 'desfile planetário' no céu de Sete Lagoas

O céu de Sete Lagoas será palco de um fenómeno raro na madrugada de segunda-feira (3): o alinhamento de seis planetas, conhecido como 'desfile planetário'. O espetáculo acontecerá antes do nascer do sol, por volta das 5h20.

Os astros aparecem todos os dias e, desde o ano de 2022, os alinhamentos planetários acontecem no mês de junho. Mas, apesar de parecerem estar em linha reta, isto é uma ilusão de ótica, já que vemos da perspectiva da Terra.

Como eles aparecerão no céu?

O primeiro planeta a aparecer será Saturno, já por volta das 0h no céu setelagoano, possível a ver a olho nu, na constelação de Áquário. Mais tarde, Netuno surge na constelação de Peixes, mas apenas visto por binóculos de alta potência.

Já às 3h20 da manhã, surge Marte: o planeta vermelho está também na constelação de Peixes e pode ser visto a olho nu. Duas horas e poucos minutos depois, às 5h40, serugem os outros três corpos celestes restantes: Urano, Júpiter e Mercúrio. Dos três, será apenas possível ver a olho nu o gigante gasoso do Sistema Solar: Mercúrio, por ser próximo ao sol, poderá ter seu brilho ofuscado.

Para efeito comparativo, o setelagoano deve mirar para ponto ao leste.

Neste baile, a Lua também estará presente perto dos planetas, em sua versão minguante

Como vê-los?

Se você pode subir até a Serra, será excelente a vista, porém, é recomendado estar em locais com pouca iluminação - zonas rurais são melhores para acompanhar este fenômeno único - porém, de acordo com o Climatempo, o ceú da cidade poderá ter nuvens por volta das 4h, o que pode atrapalhar a observação.

Filipe Felizardo

