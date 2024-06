Luan Santana passa mal antes de show em cidade de Minas

O show do cantor Luan Santana, previsto acontecer na noite de sábado (1), em Divinópolis, na região Central do estado, teve que ser cancelado após o sertanejo sentir um mal súbito, informado pelo Sindicato Rural da cidade; a assessoria do cantor não informou o motivo da indisposição do sertanejo.

Luan Santana começou a passal mal ao chegar no aeroporto do município. Ele foi levado por meio de transporte aéreo para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde segue internado sob cuidados médicos. A informação é do Sindicato Rural de Divinópolis.

Em nota, o sindicato informou o motivo que o cantor não se apresentou na festa e divulgou o estado de saúde do artista. “Devido a um problema de saúde, o show do Luan Santana que aconteceria na noite de 1º de junho, na Divinaexpo, não foi realizado. Ao chegar ao aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, o artista teve um mal súbito necessitando imediatamente o transporte aéreo para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o Luan Santana segue internado, sob cuidados médicos”, pontuou a nota.

De acordo com o Sistema MPA, Luan Santana teria recebido uma recomendação médica de repouso por quatro dias, porém, cumpriu as agendas de shows já programadas, em cidades do estado de São Paulo e Santa Catarina.

Da redação com O Tempo e Sistema MPA