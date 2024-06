Solo Star Festival anunciará os selecionados nesta quinta (05)

O mais novo evento musical da cidade, o Solo Star Festival vai anunciar nesta quinta-feira (05) os participantes que foram selecionados de acordo com o regulamento do evento. Segundo o produtor musical Juninho Lopes, foram recebidas 136 inscrições de Sete Lagoas, de diversas partes da região e do estado de Minas Gerais. Após um criterioso processo de avaliação, foram selecionados 20 talentosos artistas com músicas autorais em diversos estilos musicais.

Foto: Divulgação/ Solo Star Festival

Os nomes dos artistas selecionados serão divulgados através do site oficial, www.solostarfestival.com, e pelas redes sociais. Estes artistas concorrerão aos prêmios, que será realizado nos dias 13 (eliminatória) e 20 de julho (final).

Em entrevista exclusiva para a nossa reportagem, Marcilío Maram, Produtor do evento informou que os selecionados serão recebidos no gabinete do Prefeito de Sete Lagoas. Ele esteve nesta segunda (03) em uma reunião com o chefe do executivo Duílio de Castro (PSB) e com o ex-secretario de cultura Marcelo Copercelta

Foto cedida ao SeteLagoas.com.br

"Tá tudo acertado para o festival. A ida dos 20 classificados ao gabinete do prefeito está agendada para a próxima semana. O prefeito vai receber os 20 classificados, que são de Sete Lagoas e de outras cidades como Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ouro Preto, entre outras", disse o produtor Marcílio Maram.

O Solo Star Festival acontecerá na Praça da Feirinha, no centro da cidade, com entrada franca, a partir das 19 horas.

Este evento é promovido pela empresa Web System Brasil, sob o comando do comunicador e produtor de eventos Marcilio Maran. O festival conta com o apoio da SECET (Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Sete Lagoas) e da Prefeitura Municipal.

Para mais informações, acompanhe as atualizações no site oficial e nas redes sociais do Solo Star Festival @solostarfestival

Djhéssica Monteiro com Solo Star Festival - ASCOM