Minas ao Luar volta a Sete Lagoas em 12 de junho com 14 Bis e Chico da Viola

Um dos mais tradicionais e populares eventos culturais do estado, o Minas ao Luar, retorna a Sete Lagoas na próxima semana, na quarta-feira, mais uma vez na data mais romântica do ano, o Dia dos Namorados, em 12 de junho, véspera do feriado municipal de 13 junho – Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade. A população poderá acompanhar shows da banda mineira 14 Bis e do sertanejo Chico da Viola, que se apresentam gratuitamente na Praça Dom Carlos Carmelo Mota (Praça da Feirinha), a partir das 20h.

Foto: Divulgação

Realizado pelo Sesc em Minas, integrado ao Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, o Minas ao Luar terá mais essa tradicional edição no município graças à parceria com a Prefeitura de Sete Lagoas e o Sindcomércio de Sete Lagoas. O evento é gratuito e aberto ao público, com expectativa da presença de 6 mil pessoas. "Estamos muito satisfeitos em mais uma vez proporcionar ao público sete-lagoano e também das cidades da região esta longeva parceria. A valorização da cultura popular é uma marca importante do projeto Minas ao Luar e coaduna com nossa forma de oferecer lazer e entretenimento da melhor qualidade à população. Estão todos convidados a comemorar o dia dos namorados conosco e curtir a melhor gastronomia da nossa feirinha", convida o prefeito Duílio de Castro.

Artistas

Chico da Viola (@chicodaviola) é de Belo Vale, mas mora em Sete Lagoas desde a juventude. Tem uma reconhecida carreira por bares, festivais, festas regionais e exposições em toda a região, com o melhor da música sertaneja de raiz, passando pela fase romântica e pelos "modões".

O 14 Bis (@14bis.oficial) foi criado em 1979, em Belo Horizonte, e é um dos expoentes do movimento internacionalmente reconhecido "Clube da Esquina". Cláudio Venturini, virtuoso guitarrista, já tinha gravado com Lô Borges e Flávio Venturini já havia participado de discos de Milton Nascimento e do antológico grupo O Terço, do qual também participava o carioca Magrão. Vermelho e Hely Rodrigues também já eram músicos experientes quando subiram a bordo. Com a saída de Flávio, Cláudio assumiu os vocais principais. De lá para cá, inúmeras turnês vitoriosas e indiscutíveis sucessos como "Nossa Linda Juventude", "Bola de Meia, Bola de Gude", "Todo Azul do Mar", "Planeta Sonho", entre outros clássicos que embalam casais e atravessam gerações.

Sobre o Minas ao Luar

Um dos maiores e mais antigos projetos de valorização da música brasileira e de difusão das culturas populares no estado, o Minas ao Luar é realizado desde 1994 pelo Sesc em Minas, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, integrando a CNC - Confederação Nacional do Comércio. O programa já esteve em mais de 200 municípios de Minas Gerais, com atrações gratuitas e eventos realizados em espaços públicos.

SERVIÇO

Minas ao Luar em Sete Lagoas

Data: 12/06/2024, véspera de feriado

Local: Praça Dom Carlos Carmelo Mota (Praça da Feirinha)

Horário: 20h

Shows:

20h: Chico da Viola (@chicodaviola)

21h30: 14 Bis (@14bis.oficial)

Gratuito e aberto ao público

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM