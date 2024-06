Meio Ambiente: Roda de Conversa debate a emergência climática e ações positivas em Sete Lagoas

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o Sertão de Guimarães – Armazém Cultural se transforma em palco para um debate crucial sobre a emergência climática. Nesta terça-feira (4) às 19h30, a comunidade setelagoana é convidada a participar de uma Roda de Conversa que promete iluminar os caminhos para um futuro mais verde e sustentável.

Foto: Reprodução

Com entrada franca, o evento reúne quatro especialistas renomados em áreas distintas, cada um trazendo sua perspectiva única para a complexa questão das mudanças climáticas. O engenheiro ambiental e consultor Gilberes Altíssimo soa o alarme, alertando para os riscos crescentes advindos das ações humanas e traçando um roteiro para mitigar seus impactos.

Em seguida, três iniciativas inspiradoras que já estão fazendo a diferença em Sete Lagoas ganham destaque. O Projeto Ciliar – de Preservação e Educação Ambiental, idealizado por Rose Calixto e Meire Moreira, coloca o foco na construção de um futuro promissor para as novas gerações, através da educação ambiental.

A designer biofílica Patricia Tavares convida o público a mergulhar no fascinante universo da Biofilia, explorando o poder transformador da natureza na construção de ambientes mais saudáveis e harmônicos. E para finalizar, o Case Sabor.Co, um projeto de sucesso desenvolvido no Empretec-Sebrae em Sete Lagoas, oferece uma demonstração prática de como empreendedorismo e educação sustentável podem caminhar lado a lado.

Serviço:

Djhéssica Monteiro com informações de Sertão Guimarães - ASCOM

