24ª Festa dos Produtores da Estiva será dias 22 e 23 de junho com apoio da Prefeitura

A 24ª edição da Festa dos Produtores Rurais da Estiva, em Sete Lagoas, será realizada nos dias 22 e 23 de junho e mais uma vez terá o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo. O patrocínio é da Secullus Relógios e do Sicoob Credisete.

Imagem: Divulgação/ PMSL - ASCOM

A festa, realizada pela Associação Comunitária de Estiva e Adjacências (ACEA), será novamente na área externa do Centro de Apoio ao Trabalhador, que foi recentemente revitalizado também com o apoio do Município. "A expectativa é enorme para mais um ano. Nossa festa está crescendo bastante e aguardamos famílias, cavaleiros e pessoas de bem", comenta um dos organizadores do evento, Clóvis Vilanova.

A programação tem entrada franca e contempla grandes artistas de Sete Lagoas. A abertura oficial está programada para 20 horas do sábado, dia 22, com a Feira dos Produtores Rurais e, logo após, os shows.

Confira abaixo a programação completa:

Sábado, 22 de junho

0h00: Abertura com Feira dos Produtores Rurais 20h30: Show de David Abreu e banda 21h30: Show de Tulio & Willian 23h30: Show de Brega Boys

Domingo, 23 de junho

10h00: Santa Missa 11h00: Início da Feira dos Produtores Rurais 11h00: Show de Anderson e Renata 12h00: Show de Xandy Pisadão 14h00: Leilão 15h00: Show de Marlon Barrone 17h00: Apresentação das Comitivas de Cavalgadas 17h30: Show de Arrastão de Minas



Mais informações pelos telefones (31) 99657-5478 e (31) 99345-0760

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM