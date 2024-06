Marcha para Jesus de Sete Lagoas confirma percurso e apresentação da banda Morada

A cada dia aumenta a expectativa quanto o evento Marcha para Jesus que será realizado em Sete Lagoas, no dia 29 de junho, com apoio da Prefeitura. Um dos destaques será a presença da banda Morada, um fenômeno mundial da música gospel. O percurso com trio elétrico será por ruas da região central com o grande encerramento na avenida Antônio Olinto.

No dia 13 de maio, o prefeito Duílio de Castro recebeu pastores de várias denominações evangélicas da cidade e o presidente do Conselho de Pastores, Francislei Mercês, quando ficou definido o apoio da administração por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. Anteriormente, dia 19 de março, foi publicada no Diário Oficial do Município a Lei nº 9.779/2024 que “reconhece de relevante interesse para o patrimônio cultural imaterial de Sete Lagoas o evento Marcha para Jesus" integrando o evento no Calendário Oficial do Município.

A Marcha para Jesus terá concentração na Praça Tiradentes, às 14 horas, de onde os participantes seguirão, às 16h, o trio elétrico pela avenida Monsenhor Messias, orla da Lagoa Paulino, avenida Lassance Cunha com chegada na avenida Antônio Olinto. “A expectativa é muito grande. Será um evento de alcance regional, com muita organização, louvor, adoração e fé. Esperamos a presença de mais de 20 mil participantes”, ressalta Tiago Rocha, um dos organizadores do evento.

Na área musical são vários atrativos. Um deles é a presença dos classificados no Adora Music: Banda Shofar, Dayane Gomes, Mariah Campos, Nayara Cupertino, Ministério de Louvor Amor e Cuidado, Letícia Jesus, Ministério de Louvor Diante da Arca e Duda Costa. A banda Morada, uma das mais influentes do cenário gospel na atualidade, foi confirmada esta semana. O grupo acumula mais de 600 milhões de views no YouTube e, em 2023, atingiu no Spotify 317 milhões de visualizações, sendo ouvido em 151 países.

Mais informações sobre a Marcha para Jesus no instagram @marchaparajesus_setelagoas.

MARCHA PARA JESUS

Sua origem está datada de 1987, em Londres, chegando ao Brasil em 1993, na cidade de São Paulo, onde reuniu cerca de 300 mil pessoas, na Avenida Paulista. A Marcha para Jesus reúne diversas denominações cristãs. Sua crescente notoriedade fez com que o evento, em 2009, entrasse para o calendário nacional, com a sansão da Lei Federal 12.025, que instituiu o Dia Nacional da Marcha para Jesus.

