Participe do sorteio de 5 PARES DE INGRESSOS para o cinema do Shopping Sete Lagoas

Quem aí está ansioso(a) para o lançamento de algum filme? O setelagoas.com.br trás mais um sorteio de cortesias para o cinema. Desta vez pode ser a sua chance!

Cada sortudo(a) ganha 2 cortesias.

É importante que esteja seguindo nosso perfil no Instagram @setelagoas.

Para participar é simples! Responda ao formulário abaixo.

O resultado sairá no dia 10 de junho. Está esperando o que para participar??

Filme: Bad Boys: Até o Fim

Maria Eduarda Alves

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI