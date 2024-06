Começa hoje (06) no Parque de Exposições JK em Sete Lagoas o 4º Lagoas do Leite; veja programação

Tradicional evento que movimenta o mercado agropecuário regional, o Lagoas do Leite se inicia hoje (06) e vai até 09 de junho no Parque de Exposições JK em Sete Lagoas. Além da exposição de animais das raças Gir e Girolando, a quarta edição terá programação de shows e prova de Ranch Sorting no último dia.

Foto: Ascom/PMSL

O Lagoas do Leite é um evento para promover e impulsionar os negócios agropecuários de Sete Lagoas e região, principalmente aqueles envolvendo produtores de leite. É também uma oportunidade de expandir este mercado a outras partes do país já que também atrai interesse de representantes do setor de outros estados.

Além da estrutura onde serão realizados julgamentos, leilões e provas, mais de 200 animais vão ocupar as baias que estarão abertas para visitação. O evento tem como idealizadores os produtores Rodrigo Nogueira e Luciano Nogueira, com realização do Sindicato Rural e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG).

"Contamos com a presença do público que vai encontrar as novidades do agro, genética das raças e muitas atrações", espera Luciano Nogueira. "Uma festa muito bonita com entrada gratuita. Queremos receber famílias para prestigiar tudo que preparamos com muito carinho", completa Rodrigo Nogueira.

"Mais um grande evento em nossa cidade e, assim como foi no ano passado, demonstrando mais uma vez a força no nosso agronegócio. Estamos muito felizes em renovar essa parceria de sucesso que permite a integração de vários setores e fortalece nossa cadeia produtiva. Parabéns aos envolvidos e contamos com a presença de todos nesta estrutura compatível com a importância do evento", destaca o prefeito Duílio de Castro.

Shows estão programados para todos os quatro dias com entrada gratuita, a partir das 19h, e também o 1º Ranch Sorting Sete Lagoas no domingo (09 de junho), prova esportiva em que cavaleiros e cavaleiras precisam conduzir as cabeças de gado de um curral para outro no menor tempo possível.

Serviço

O que: 4º Lagoas do Leite

Quando: 6 a 9 de junho de 2024

Onde: Parque de Exposições JK, R. Dalas, 60 - São Cristóvão, Sete Lagoas-MG

Confira a programação do 4º Lagoas do Leite:

Vinícius Oliveira e ASCOM - PMSL