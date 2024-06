Vem aí o 16º Forró da Vila Vicentina; garanta sua cartela do bingo e concorra a prêmios incríveis

Se prepare para esquentar o inverno com o forró mais animado de Sete Lagoas. A 16ª edição do Forró da Vila Vicentina está chegando com tudo para celebrar a tradição, a música boa e a solidariedade, em uma noite memorável que promete contagiar a todos.

Foto: Divulgação/ Átila Kassius

Marcado para o dia 13 de julho, a partir das 17h, o evento já se tornou um marco na cidade, reunindo amigos e famílias para uma noite inesquecível. E para este ano, a programação está ainda mais especial.

Prepare-se para se deliciar com um cardápio de comidas típicas de dar água na boca: arroz temperado, tropeiro, churrasquinho, pastel, caldos e canjica. Tudo feito com muito carinho e tempero especial, para você se sentir em casa.

A animação da noite fica por conta da dupla Victor e Bruno e do Trio Vôo Livre, que prometem colocar todo mundo para dançar.

E para deixar a festa ainda mais emocionante, não pode faltar um bingo premiado! Adquira sua cartela por apenas R$15 na recepção da Vila Vicentina ou no dia do evento e concorra a prêmios incríveis:

1 Smartphone

1 Air Fryer

1 TV 43 polegadas

1 Máquina de Lavar de 14kg

Serviço:

Data: 13 de julho

13 de julho Horário: A partir das 17h

A partir das 17h Local: Vila Vicentina, Sete Lagoas

Vila Vicentina, Sete Lagoas Ingressos: Entrada gratuita

Entrada gratuita Cartelas de bingo: R$15 (vendidas na recepção da Vila Vicentina e no dia do evento)

R$15 (vendidas na recepção da Vila Vicentina e no dia do evento) Informações: (31) 98788-6380

Djhéssica Monteiro