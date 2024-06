Momento cinema: Filme Os Estranhos: Capítulo 1 no Grupo Cine Shopping Sete Lagoas

Se você gosta de uma produção de terror, esse é seu momento. Dirigido por Renny Harlin, o mestre do suspense conhecido por "Duro de Matar 2", a trama mergulha os espectadores em um terror implacável. Maya (Madelaine Petsch) e seu namorado Ryan (Froy Gutierrez) partem para uma nova vida no noroeste do Pacífico, mas suas esperanças de recomeço são destruídas quando o carro quebra no meio do nada.

Filme: Os Estranhos: Capítulo 1

Forçados a passar a noite em um Airbnb isolado na floresta, o casal se vê em um pesadelo quando três estranhos mascarados iniciam um jogo mortal de perseguição e terror. O que começa como uma luta desesperada pela sobrevivência rapidamente se transforma na jornada de coragem de Maya, que enfrenta o horror e descobre a força dentro de si para confrontar seus perseguidores e sobreviver até o amanhecer. Este é apenas o primeiro capítulo de uma nova trilogia de terror, prometendo manter os espectadores imersos no universo do filme e nos sentimentos dos personagens, com reviravoltas aterrorizantes e um terror que se infiltra até os ossos.

Caso você não sáiba tem uma ordem correta de ver os filmes, veja a ordem cronológica:

Os Estranhos (2008)

Os Estranhos - Caçada Noturna (2018)

Os Estranhos: Capítulo 1 (2024)

De roer as unhas, são 1h30min de de corre para um lado e para o outro. Mas o setelagoas.com.br indica o filme, principalmente por ser apenas o capítulo 1 e uma expextativa de algo mais vim no próximo filme.

Maria Eduarda Alves