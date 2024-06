Bloco Axé Saudade convida para o épico 'Aniversário de 2400 anos do Faraó'

Prepare-se para uma noite inesquecível de carnaval fora de época! Neste sábado (8), o Bloco Axé Saudade convida toda a cidade para celebrar o "Aniversário de 2400 anos do Faraó", um evento épico que marca o início da Temporada de Carnaval 2025. A festa acontece a partir das 16h no Estância Terreiro Cultural Urbano, com direito a shows, apresentações e muita música para embalar o público.

Foto: Divulgação/ Bloco Axé Saudade

O evento é uma grande homenagem à história e à energia contagiante do Bloco Axé Saudade, que completa mais um ano de sucesso. A festa também celebra o aniversário do produtor e ritmista do grupo, Rodrigo Barbosa, conhecido carinhosamente como "Faraó" dentro do bloco por suas fantasias e pela música homônima que canta nas apresentações.

"Venha viver a magia do Carnaval e celebrar a vida ao som do Axé Saudade. Nos vemos lá!", convida Rodrigo, convidando toda a comunidade para participar da festa.

A programação do "Aniversário de 2400 anos do Faraó" promete não deixar ninguém parado. O público poderá curtir shows do Bloco Axé Saudade (bateria e banda), da cantora Nanna Black, do grupo O Cirandado, do Mestre Saúva e do cantor Pablo Sás. Além disso, o instrutor de dança Cícero estará presente para animar a festa e ensinar alguns passos aos foliões.

O mês de junho também é marcado por outras novidades para o Bloco Axé Saudade. As inscrições para novos membros serão abertas em breve, e no dia 23 de junho será realizado o primeiro workshop para os novos integrantes. O bloco também está preparando uma nova ala para o Carnaval de 2025: a ala de dança, com inscrições abertas ainda este mês.

Serviço:

Evento: Aniversário de 2400 anos do Faraó

Aniversário de 2400 anos do Faraó Data: 08/06/2024 (sábado)

08/06/2024 (sábado) Horário: A partir das 16h

A partir das 16h Local: Estância Terreiro Cultural Urbano (Rua Policena Mascarenhas, 102 - Em frente ao Santa Helena Progresso)

Estância Terreiro Cultural Urbano (Rua Policena Mascarenhas, 102 - Em frente ao Santa Helena Progresso) Ingressos: 2º Lote R$15,00 (na portaria R$20,00)

2º Lote R$15,00 (na portaria R$20,00) Vendas: Whatsapp 031 99530 9615 ou Sympla

Veja como chegar no evento:

Djhéssica Monteiro com informações de Amora Comunicação