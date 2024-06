Pedro Leopoldo Rodeio Show começa hoje (07) com Ana Castela inaugurando o Parque da Música

Acabou a ansiedade, pois finalmente chegou a semana em que o Pedro Leopoldo Rodeio Show irá reunir pessoas de diversas partes do país na cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A edição histórica do evento marca a estreia na nova casa, o Parque da Música, criado especificamente para sediar uma das principais festas do peão do Brasil. A cantora Ana Castela será a responsável por inaugurar oficialmente o espaço do festival que acontece dias 07, 08, 14 e 15 de junho.

Novo Parque da Música promete ser espaço de referência para eventos próximos à capital mineira. Foto: Pedro Leopoldo Rodeio Show/Divulgação

O festival terá ainda shows de Luan Santana, Jorge & Mateus, Lauana Prado, Bruno & Marrone, Kvsh, Zé Neto & Cristiano, Victor & Leo, Gustavo Mioto, Gusttavo Lima, Simone Mendes, Edson & Hudson e Eduardo Costa no palco principal. Os últimos ingressos estão à venda por meio do site www.plrs.com.br.

Para o CEO do Pedro Leopoldo Rodeio Show, Tiago de Brito, este é um momento que ficará marcado na história do evento e da cidade de Pedro Leopoldo. "Estamos inaugurando um dos maiores espaços de eventos de Minas Gerais e podemos dizer que o Pedro Leopoldo Rodeio Show, a partir da edição de 2024, passa a ter uma casa para chamar de sua. O nosso objetivo é proporcionar ainda mais conforto e comodidade ao público. O Parque da Música tem 17 hectares de área e vai comportar a ampliação de todos os setores do evento. Estamos investindo muito em paisagimo e mais de 240 palmeiras serão plantadas no perímetro do Parque. O estacionamento poderá receber até quatro mil veículos e o fluxo de trânsito, tanto para entrar, quanto para sair, será rigorosamente organizado”, diz.

Para o responsável por fazer o Pedro Leopoldo Rodeio Show acontecer, ter Ana Castela como a artista que marca a inauguração do espaço é um marco na história do evento. “Teremos uma das maiores cantoras da atualidade marcando sua presença eternamente na história do nosso festival. No ano passado, ela ajudou a festa a ser sucesso de público e nesta edição com certeza não será diferente”, diz Tiago de Brito.

Confira as atrações do Pedro Leopoldo Rodeio Show 2024:

Palco Principal

07/06: Ana Castela + Luan Santana + Edson & Hudson

08/06: Jorge & Mateus + Bruno & Marrone + Lauana Prado + KVSH

14/06: Zé Neto & Cristiano + Victor & Léo + Gustavo Mioto

15/06: Gusttavo Lima + Simone Mendes + Eduardo Costa

Infinity

07/06: The Fish House

08/06: Greg & Gont

14/06: Rafinha

15/06: Enrico

Ala Vip

07/06: Vitor & Luan

08/06: Pedro Libe

14/06: João Vitor & Gustavo

15/06: Bruno & Dener

Talentos da Terra

07/06: Ricardo & Daniel

08/06: Vinicius & Rufini

14/06: Éverton Canhoto + Pedro Henrique & Gael (Moda Music)

15/06: Victor Fonseca + Renato & Giovanelli (Moda Music)

Sobre o Pedro Leopoldo Rodeio Show

Em sua 19ª edição, o Pedro Leopoldo Rodeio Show é uma das maiores e mais tradicionais festas do peão de Minas Gerais, celebrando a cultura sertaneja e o espírito do rodeio. Com uma programação repleta de shows emocionantes com os artistas mais cotados do momento e entretenimento de alta qualidade, o evento atrai fãs de todo o país em busca de diversão e adrenalina.

Da Redação com Pedro Leopoldo Rodeio Show