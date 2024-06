Caldo da Lua celebra 11 anos com noite memorável na Serra de Santa Helena

A Serra de Santa Helena se prepara para mais uma noite memorável sob o luar! No dia 22 de junho, a partir das 19h, a 11ª edição do Caldo da Lua aquece o clima com música de qualidade, gastronomia de dar água na boca e um toque especial de solidariedade.

Foto: Alan Junio

Desde 2013, o evento se tornou um encontro imperdível para quem busca celebrar a vida, a comunidade e a beleza natural da Serra. Este ano, a festa promete ser ainda mais especial, com um time de artistas renomados e um ambiente acolhedor para todos os gostos.

Neste ano, a festa contará com a presença de diversos artistas renomados da região, como Adall Esteves, Ana Paula Reis, Capital Brasil, Dorothy Ferreira, Engrenagens do Hawaii, Fabiana Moreno, Gabriel Silveira, Helena Rosa, Ailton de Castro e Gabriel de Castro, Johnny Brasilidades, Léo Ferreira, Maré Alta, Pablo Sás, Sérvio, Sr. Lakes, Toninho Edu, Trio Vilarejo e Vilmara Apsso.

Prepare-se para curtir um repertório eclético que vai do samba ao rock, passando pelo pop, MPB e muito mais. A trilha sonora perfeita para embalar a noite e criar memórias inesquecíveis.

E para completar a experiência, o Caldo da Lua oferece uma variedade de opções gastronômicas para todos os gostos. Você poderá saborear deliciosos caldos, pratos típicos da região e doces irresistíveis.

Mas atenção: o Caldo da Lua é um evento ecologicamente consciente. Por isso, os organizadores pedem a colaboração de todos para manter a Serra limpa. Leve seu próprio saco de lixo e descarte-o corretamente.

Neste ano, o Caldo da Lua se une ao Grupo Mão Amiga e à ASPA7 Associação Protetora de Animais para promover uma ação solidária. Leve 1Kg de alimentos não perecíveis, 1 lt de leite longa vida e 1kg de Ração e contribua para quem mais precisa.

Para mais informações: @caldodaluaoficial

Djhéssica Monteiro