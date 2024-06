É amanhã: Minas ao Luar retorna a Sete Lagoas com shows de 14 Bis e Chico da Viola

Sete Lagoas se prepara para uma noite memorável com o Minas ao Luar! O tradicional evento cultural volta à cidade na próxima quarta-feira, dia 12 de junho, véspera do Dia dos Namorados, para presentear o público com shows imperdíveis da banda mineira 14 Bis e do cantor sertanejo Chico da Viola. A festa, que promete embalar casais e apaixonados, será realizada na Praça Dom Carlos Carmelo Mota (Praça da Feirinha), a partir das 20h, com entrada gratuita.

Foto: Divulgação

A programação do Minas ao Luar em Sete Lagoas vai agradar a todos os gostos. A noite começa com o melhor da música sertaneja raiz com Chico da Viola, cantor conhecido por sua voz marcante e seu repertório repleto de clássicos. Em seguida, é a vez do 14 Bis subir ao palco e levar o público a uma viagem no tempo com seus grandes sucessos, como "Nossa Linda Juventude", "Bola de Meia, Bola de Gude" e "Todo Azul do Mar".

O Minas ao Luar em Sete Lagoas é uma realização do Sesc em Minas, em parceria com a Prefeitura Municipal e o Sindcomércio de Sete Lagoas. A união de esforços garante a qualidade do evento e a sua importância para a comunidade.

Serviço:

O quê: Minas ao Luar em Sete Lagoas

Minas ao Luar em Sete Lagoas Quando: 12 de junho de 2024, quarta-feira

12 de junho de 2024, quarta-feira Onde: Praça Dom Carlos Carmelo Mota (Praça da Feirinha)

Praça Dom Carlos Carmelo Mota (Praça da Feirinha) Horário: A partir das 20h

A partir das 20h Shows:

20h: Chico da Viola 21h30: 14 Bis Entrada: Gratuita



Djhéssica Monteiro