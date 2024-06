Festa dos Produtores Rurais da Estiva volta com força total em Sete Lagoas

Em clima de festa junina, a 24ª edição da Festa dos Produtores Rurais da Estiva promete agitar Sete Lagoas nos dias 22 e 23 de junho. Traga a família, os amigos e prepare-se para dois dias de muita música e comida boa.

Foto: Divulgação

A festa, que já é tradição na região, será realizada mais uma vez na área externa do Centro de Apoio ao Trabalhador, que está novinho em folha depois de uma revitalização com o apoio da Prefeitura. A galera da Associação Comunitária de Estiva e Adjacências (ACEA) está caprichando na organização para garantir uma experiência inesquecível para todos.

"A expectativa está lá no alto, a festa vem crescendo a cada ano e estamos esperando um grande público, com famílias, cavaleiros e todos que apreciam a boa música e a culinária da nossa terra", anima-se Clóvis Vilanova, um dos organizadores do evento.

E prepare-se porque a programação vai te fazer tirar o pé do chão, a abertura oficial acontece no sábado (22), às 20h, com a Feira dos Produtores Rurais, onde você vai poder matar a fome com quitutes deliciosos e fresquinhos direto da roça. Logo depois, a música toma conta da festa com shows imperdíveis de David Abreu e banda, Tulio & Willian e Brega Boys.

No domingo (23), a festa começa cedo, com uma Santa Missa às 10h, seguida da Feira dos Produtores Rurais a partir das 11h. Para abrir o apetite, a dupla Anderson e Renata sobe ao palco às 11h, e logo em seguida, às 12h, o grande show de Xandy Pisadão promete colocar todo mundo para dançar.

A tarde continua animada com um leilão imperdível às 14h, seguido do show de Marlon Barrone às 15h. Para fechar com chave de ouro, as Comitivas de Cavalgadas se apresentam às 17h, e o Arrastão de Minas toma conta da festa a partir das 17h30.

E tem mais! A entrada é franca, então não tem desculpa para ficar de fora! Chame os amigos, a família e prepare-se para curtir dois dias de muita alegria, música boa e a valorização da nossa cultura rural. A 24ª Festa dos Produtores Rurais da Estiva te espera!

Confira abaixo a programação completa:

Sábado, 22 de junho

20h00: Abertura com Feira dos Produtores Rurais

20h30: Show de David Abreu e banda

21h30: Show de Tulio & Willian

23h30: Show de Brega Boys

Domingo, 23 de junho

10h00: Santa Missa

11h00: Início da Feira dos Produtores Rurais

11h00: Show de Anderson e Renata

12h00: Show de Xandy Pisadão

14h00: Leilão

15h00: Show de Marlon Barrone

17h00: Apresentação das Comitivas de Cavalgadas

17h30: Show de Arrastão de Minas

Mais informações pelos telefones (31) 99657-5478 e (31) 99345-0760

Djhéssica Monteiro