Praça da Feirinha recebe 3º Encontro do Dia Municipal do Antigomobilista neste domingo (16)

O próximo dia 16 de junho é especial para os amantes de carros antigos. Nesta data se celebra o Dia Municipal do Antigomobilista. Cumprindo a Lei Ordinária 9.346/2022, sancionada pelo prefeito Duílio de Castro a partir do projeto de lei nº 153/2022, do vereador Roney do Aproximar, Sete Lagoas recebe neste domingo, 16 de junho, o 3º Encontro do Dia Municipal do Antigomobilista, na Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha), de 08h às 17h, com entrada franca. O evento tem o apoio da Prefeitura e a coordenação de Carlos da Aparecida.

Foto: Divulgação/PMSL - ASCOM

De acordo com o vereador Roney do Aproximar, os visitantes apreciarão em torno de 300 veículos, carros que são verdadeiras obras de arte da engenharia construídos entre as décadas de 1920 e 1980, com a participação de colecionadores de Sete Lagoas e região. "Vamos parabenizar e valorizar os antigomobilistas. Esta lei cria a possibilidade de fortalecer este setor que reúne muitos colecionadores que preservam o passado, permitindo uma análise sobre a evolução da indústria automobilística. Agradeço ao prefeito Duílio de Castro por ter sancionado a lei e apoiado o evento", conta Roney.

"É mais um evento turístico para movimentar e trazer renda para a cidade e contamos com a participação não só dos amantes de carros antigos, como também da população em geral. Um programa para toda a família, já que a paixão pelos carros passa de pai para filho", convida o prefeito Duílio de Castro. Quem tem um veículo antigo concorda que a chamada "ferrugem no sangue" é um hobby que passa gerações e mantém forte a identidade da indústria automobilística. "Meu pai gostava muito de carros e minha paixão nasceu dessa relação. Hoje tenho uma grande satisfação e alegria por ter dois veículos antigos. Boa parte da população de Sete Lagoas gosta desses carros, já que qualquer evento atrai um grande público", revela o antigomobilista Carlos Teixeira de Souza.

ANTIGOMOBILISTA

Antigomobilismo é o termo criado para designar a restauração e manutenção de veículos antigos, um hobby que conta hoje no Brasil com aproximadamente 10 mil praticantes, uma verdadeira confraria que a cada ano aumenta o número de pessoas que se reúnem em encontros pelo país. Essa prática de colecionar e restaurar carros antigos é uma paixão mundial. Encontram-se adeptos deste hobby em todos os países, em diversas modalidades, e específicos para determinados modelos e marcas de automóveis antigos. Essas máquinas antigas, algumas delas verdadeiras obras de arte da engenharia, recebem uma atenção diferenciada de seus proprietários para manter a originalidade, afinal, são lembranças de tempos passados. Há até entidades oficiais, como a Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA) e a Federação Internacional de Veículos Antigos (FIVA).

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM