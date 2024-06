Conheça um pouco dos 20 finalistas do 'Solo Star Festival' em Sete Lagoas

Preparem-se para vibrar com a música local! O Solo Star Festival, idealizado para impulsionar artistas da região, divulgou na semana passada, conforme noticiado pelo SeteLagoas.com.br, os 20 classificados para a semifinal, que acontece no dia 19 de julho (sexta-feira), na Praça Dom Carmelo Motta (Praça da Feirinha do Centro). A grande final será no dia seguinte, dia 20 (sábado), no mesmo local. As apresentações começam às 19h e seguem até as 23h55. A entrada é gratuita!

Foto: Divulgação

Conheça os semifinalistas:

A lista de talentos é eclética, reunindo nomes já conhecidos da cena musical local e novos artistas em ascensão, conheça um pouco sobre os classificados.

Ana Moura

Natural de Sete Lagoas, a música é minha paixão desde que me entendo por gente. Aos 9 anos, decidi me entregar à música e mergulhei de cabeça nesse mundo encantador. Hoje, trabalho profissionalmente no ramo musical. Cada nota e melodia são expressões dos meus sonhos e uma promessa de uma jornada musical incrível! Rodrigo Rabêlo

Natural de Sete Lagoas, é um artista local que se apresenta em casas de show, eventos, clubes e bares na cidade e região. Fundador da Banda NTN em 2020, Rodrigo lançou músicas autorais com influências de rock, pop, funk e blues. Dré-Santos

Voz e versatilidade, Brasiliense e residente em Prudente Morais, Dré-Santos é cantor, compositor, guitarrista e produtor musical com 30 anos de carreira. Nos últimos cinco anos, foca no trabalho autoral, com dois álbuns lançados, buscando destaque no cenário musical. Gleyssinho

Sua carreira musical começou aos 15 anos. Apaixonado pela música, passou por grupos e hoje segue solo. Participou do The Voice Brasil 2021. Atualmente, lidera uma banda, navegando pelo Samba, Pagode e outros estilos musicais. Rafael Munaier

Compositor e músico autodidata, baseia-se no piano e violão. Suas composições transitam por diversos estilos, incluindo música instrumental. Lançou seu primeiro CD em 2014 e teve um projeto aprovado pela lei Rouanet em 2015. Novo álbum em breve. Evandro Abelin

Evandro Abelin, mineiro de Sete Lagoas, deficiente visual, é cantor, tecladista, compositor e professor de canto. Graduado em Fonoaudiologia e especializado em Psicanálise, lançou três CDs comerciais. Atua em eventos e online, ensinando técnica vocal e atendendo em suas áreas. Sérvio

Com raízes no rock e sertanejo, Sérvio traz um som pop folk. Médico veterinário e multi-instrumentista de Sete Lagoas/MG, participou de festivais e dividiu palcos com grandes artistas. Sua missão é levar amor e reflexão através da música. Leo Guto

Leo Guto, artista completo, iniciou sua carreira em 2013 com 'SambaN'Roll'. Conquistou prêmios em Sete Lagoas, Lagoa Santa e Minas Gerais. Em 2024, defendeu 'Leve' no 1° Festival de Conceição do Mato Dentro e prepara o álbum 'Sem Elaborar'. Pedro Vidall

Pedro VidaLL, cantor de Sete Lagoas, canta profissionalmente desde os 22 anos. Hoje, aos 28, atua em casamentos, bares e festas com o projeto Eclectic Music, abrangendo todos os estilos. Em maio de 2024, lançou sua primeira música. Também é backing vocal freelancer. Renato Beá

Renato Beá, cantor e compositor de Sete Lagoas, iniciou sua carreira em 2018. Mistura Pop, Ska e Tropicália, com letras que abordam o cotidiano e o futuro. Com três álbuns lançados, suas músicas refletem uma visão leve e dinâmica da vida. Lezel

Lezel, músico, compositor e arranjador de Sete Lagoas. Baixista em várias bandas, lançou o álbum 'Desconecte-se' em 2018. Dedica-se ao projeto Lezel, levando mensagens de reflexão e espiritualidade através do Reggae. Novo álbum em produção. Lucas Gabriel

Lucas Gabriel, nascido em Santo Antônio do Retiro (MG), mudou-se para Sete Lagoas aos sete anos. Cantor e compositor com repertório enriquecido por MPB e sertanejo. Suas composições foram gravadas por artistas renomados como Pablo do Arrocha e Péricles. Maria Clara Thomaz

Natural de Belo Horizonte, residente em Ibirité, a cantora e compositora, iniciou aos seis anos. Se apresentou em diversos espaços, incluindo UFMG e projetos beneficentes. Destacou-se ao dividir palco com Barões da Pisadinha e Wesley Safadão. Tem forte presença nas redes sociais. Estanis

Estanis começou a cantar aos sete anos e se apresentou em festivais, saraus e eventos em Sete Lagoas. Ex-vocalista da banda NTN, agora segue carreira solo. Compositora desde os 14 anos, mistura MPB, sertanejo, bossa nova e pop rock. Geraldo di Oliveira

Geraldo Di Oliveira, intérprete, instrumentista e compositor mineiro de Belo Horizonte, tem 30 anos de carreira. Estudou técnica vocal e violão, atuou como professor e se apresenta em Sete Lagoas. Seu repertório abrange MPB, samba e pop rock. Lançou o projeto 'Andante' em 2021. Jean Moraes

Residente do Barreiro, Jean Moraes, com mais de quinze anos de carreira em bares, casas de shows e TV, foi finalista do Festival Som das Brumas em Brumadinho/MG. Agora, participa do Festival Solo Star com sua composição 'Mesa Quatro'. Vitor Antônio

Artista mineiro de Sete Lagoas, iniciou sua carreira solo em 2023 com o single 'EM VOCÊ ME ENCONTREI'. Intérprete, violonista e compositor, começou no sertanejo e agora foca no POP. Estuda na Escola de Música RM Music. Tianisio

Tianísio Valente, nascido e criado em ruas, faz das palavras sua bandeira e da música sua religião. Com uma voz rouca e violão frenético, encanta com canções e frases marcantes. Sua ludicidade e certeza de mudar o mundo seduzem todas as tribos. Gabriel Castro

Belorizontino, cantor, compositor, ator, dublador e diretor de dublagem, estuda teatro na UFMG. Com quatro singles lançados, também compõe para espetáculos teatrais. Além da carreira solo, integra a banda de MPB Los Castanhos, se apresentando em Belo Horizonte. Ed Baskiá

Ed Baskíá é cantor e violonista de Sete Lagoas, conhecido por suas apresentações variadas. Começou sua carreira jovem e desenvolveu um repertório que mistura MPB e pop. Com um trabalho reconhecido, continua encantando públicos locais e além.

Este evento é promovido pela empresa Web System Brasil, sob o comando do comunicador e produtor de eventos Marcilio Maran. O festival conta com o apoio da SECET (Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Sete Lagoas) e da Prefeitura Municipal.

Para mais informações, acompanhe as atualizações no site oficial e nas redes sociais do Solo Star Festival @solostarfestival

Djhéssica Monteiro