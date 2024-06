Momento cinema: Filme Bad Boys: Até o Fim no Grupo Cine Shopping Sete Lagoas

Para assistir a franquia Bad Boys na ordem de lançamento, deve-se começar pelo filme de 1995 Os Bad Boys, seguindo para 2003 Bad Boys II, e depois Bad Boys para Sempre (2020).

Filme: Bad Boys: Até o Fim

O primeiro filme, lançado em 1995 com o título "Os Bad Boys", narra a jornada inicial de Mike e Marcus, detetives que precisam recuperar um carregamento de drogas perdido. Embora tenha recebido apenas 43% de aprovação entre os críticos, o público garantiu a produção de mais duas sequências.

O segundo filme da franquia, "Bad Boys II", estreou em 2003, dirigido por Michael Bay. Nesta trama, a dupla de protagonistas enfrenta outra missão antidrogas. Após essa sequência, a franquia ficou anos sem atualizações, até o lançamento de "Bad Boys Para Sempre" em 2020.

A terceira parcela de "Bad Boys" trouxe novo fôlego à franquia, arrecadando US$ 426,5 milhões mundialmente. Neste filme, Mike Lowery e Marcus Burnett tentam derrubar o líder de um cartel de drogas na cidade.

E para acompanhar as aventuras cheias de ação de Mike e Marcus em Bad Boys: Até o Fim (2024), confira a programação completa do Grupo Cine Shopping Sete Lagoas.

No quarto filme da franquia, os detetives mais famosos de Miami, Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence), enfrentam uma reviravolta dramática: agora, eles são os mais procurados! A caça virou o caçador, e há uma recompensa por suas cabeças. Com uma mistura característica de ação eletrizante e comédia escrachada, os dois lutarão lado a lado contra tudo e todos até o fim para proteger a reputação do capitão Howard e limpar seus nomes. Prepare-se para ver os Bad Boys favoritos do mundo enfrentando todos os obstáculos em uma aventura emocionante e de tirar o fôlego.

Maria Eduarda Alves