Casa da Cultura recebe encontro de corais neste domingo (16) com entrada franca

A Casa da Cultura (Av. Getúlio Vargas, 91, Centro)) recebe, no próximo domingo (16), a partir das 19h, o Coral Dom Silvério Canta no Encontro de Corais. O evento, com entrada franca, conta com o patrocínio do Sicoob Credisete e apoio da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo.

O Arte Brasil acontece na última segunda do mês, às 20h30 na Casa da Cultura

Representando o Coral Dom Silvério, se apresentam os meninos cantores e as meninas cantoras. O encontro também conta com grupos convidados, como o Coral Acalanto, o Coral Encanto e o Vocal Herval do Rio Grande do Sul. Um ótimo programa de fim de feriadão para quem aprecia uma música de qualidade e o canto coral. Mais informações pelo telefone (31) 99377-2369.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM