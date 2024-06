Cantor setelagoano viaja 1300km para participar de homenagem ao sertanejo João Carreiro

O sonho em estar numa grande festa em homenagem a João Carreiro, cantor sertanejo falecido em janeiro de 2024, fez com que um setelagoano viajasse mais de 1000km para participar de uma competição no estado do Mato Grosso do Sul.

Foto: Juliano Almeida / Campo Grande News

Crysmon Valgas, conhecido como Crys Violeiro, relatou que a semelhança de sua voz com a do cantor foi notada por muita gente: "Quando comecei, eu não conhecia o João mas o pessoal dizia que eu parecia muito com ele. Foi bem no período que ele começou a explodir", disse o setelagoano, em entrevista ao portal Campo Grande News.

Por conta desta semelhança, Crys decidiu participar de uma seletiva de artistas que abriram as homenagens à João Carreiro, a Comitiva JC, que aconteceu na última quarta-feira (12). "Eu viria com meu companheiro de dupla, mas ele teve alguns imprevistos e mesmo assim eu decidi vir. Ao todo, já tenho mais de 15 anos tocando, dedico muito à musica e ao João", diz Crys.

O cantor viajou 1300km, até Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, para participar da Comitiva JC, num verdadeiro 'bate-volta': "Como eu gosto muito dele e sempre teve essa relação do pessoal dizer que sou parecido, eu resolvi participar do concurso. Sabia que ia precisar viajar para participar, mas quis mesmo assim e vim", conta Crys para o Campo Grande News.

"O João é um ícone, um exemplo mesmo e ele deixou muita coisa de bagagem para quem gosta de moda de viola", disse o setelagoano.

João Carreiro

O cantor sertanejo João Carreiro, nascido em Cuiabá (MT), mas radicado no Mato Grosso do Sul, foi um dos cantores sertanejos do estilo "modão" mais querido de sua geração. Durante anos, fez shows com a dupla João Carreiro e Capataz, mas seguiu carreira solo a partir de 2014. Ele faleceu em 3 de janeiro deste ano, após complicações de uma cirurgia do coração.

Filipe Felizardo com Campo Grande News