Galeria de fotos do Festival Harmonize que aconteceu dia 8 de junho

Festival Harmonize aconteceu no sábado (8) no UNIFEMM, evento organizado pela Confraria do Chopp, Behop, Di Vera e Artesamalt.

Foto: Maria Eduarda Alves

Contou com diversos shows como Lilax, No Label, Leo Ferreira e Dj Pedro Estrela, cervejas especiais, gastronomia local e gente bonita.

Confira as fotos: Maria Eduarda Alves