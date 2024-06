Feirinha acústica acontece nesta quinta (20) na Praça Tiradentes

Quinta-feira (20), a partir das 18h, a Praça Tiradentes se transforma em palco para mais uma edição da Feirinha Acústica, um dos eventos mais badalados da cidade.

Foto: Maria Eduarda Alves/ SeteLagoas.com.br

Neste mês, a festa promete ser ainda mais especial com a presença da Banda Josi Lopes e a abertura de Rojan Gabriel. Prepare-se para um show imperdível que vai agradar todos os gostos!

Mais de 2 mil pessoas já se encantaram com a estreia da temporada 2024 da Feirinha Acústica. E para quem ainda não teve a oportunidade de participar, essa é a chance perfeita.

Além da música de qualidade, a Feirinha oferece uma variedade de barracas gastronômicas com opções para todos os paladares. De deliciosos hambúrgueres artesanais a pratos criativos e irresistíveis, prepare-se para uma explosão de sabores que vai te deixar com água na boca.

E para completar a diversão, a Feirinha também conta com um espaço dedicado às crianças. Com atividades para todas as idades, desde jogos divertidos até áreas de recreação, os pequenos vão se esbaldar enquanto você curte a música e a gastronomia local.

Então, não perca a chance de participar dessa experiência única! Venha se juntar à Feirinha Acústica de Sete Lagoas e celebre a alegria da vida com música, comida deliciosa e momentos inesquecíveis.

Serviço:

O quê: Feirinha Acústica de Junho

Feirinha Acústica de Junho Quando: Sexta-feira, 21 de junho de 2024

Sexta-feira, 21 de junho de 2024 Onde: Praça Tiradentes, em frente ao casarão

Praça Tiradentes, em frente ao casarão Horário: A partir das 18h

A partir das 18h Atrações: Banda Josi Lopes e Rojan Gabriel

Banda Josi Lopes e Rojan Gabriel Entrada: Gratuita

Djhéssica Monteiro