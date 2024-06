33ª Expocachaça em BH reúne destiladores renomados e festival gastronômico imperdível

A cachaça, essa bebida genuinamente brasileira, ganha os holofotes em Belo Horizonte com a 33ª Expocachaça, que acontece de 4 a 7 de julho no Centerminas Expo. Mais de 250 expositores se reúnem para brindar o público com a diversidade e a riqueza da produção nacional de destilados, além de outros quitutes e atrações imperdíveis.

Foto: Divulgação/ Expocachaça

A Expocachaça reúne mais de 2 mil produtos para você se aventurar no universo dos destilados. Cachaças de todos os tipos, gins aromáticos, cervejas artesanais premiadas - a lista é extensa e garante agradar até os paladares mais exigentes.

E se você prefere um docinho para acompanhar, não deixe de visitar o Festival Minas + Doce, que reúne 44 expositores com quitutes tradicionais e contemporâneos de todas as regiões do estado. Do rocambole de Lagoa Dourada à goiabada de Ponte Nova, prepare-se para uma viagem deliciosa pelos sabores de Minas Gerais.

A Expocachaça não se resume apenas à degustação. A programação cultural é um convite para se divertir e aprender. Seis aulas show e seis oficinas de gastronomia, com inscrição no local, prometem desvendar os segredos da culinária mineira e da produção de cachaça.

E para animar ainda mais a festa, shows ao vivo de bandas de rock e sertanejo agitam o público durante os quatro dias do evento. Confira a programação:

04 de julho (quinta-feira): Beatles Rock Show (19h) e Lurex (21h30)

Beatles Rock Show (19h) e Lurex (21h30) 05 de julho (sexta-feira): Banda Creedence (19h) e Rock Beats (21h30)

Banda Creedence (19h) e Rock Beats (21h30) 06 de julho (sábado): Banda Saidera (Tributo Skank) (19h) e Welinton Costa e Gabriel (21h30)

Banda Saidera (Tributo Skank) (19h) e Welinton Costa e Gabriel (21h30) 07 de julho (domingo): Putz Grilla (17h) e Dib Six (19h30)

Os ingressos para a Expocachaça já estão à venda, com valores a partir de R$25,00 (meia-entrada). Há também um passaporte que dá acesso a todos os dias do evento, vendido por R$110,00 (inteira) e R$80,00 (meia entrada).

Para mais informações siga a 33ª Expocachaça no instagram: @expocachaca

Confira como chegar:

Djhéssica Monteiro