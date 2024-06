'SAGA - Uma história do povo preto' volta a cartaz em Sete Lagoas; ingressos a venda

Prepare-se para uma jornada emocionante e transformadora com a Preqaria Cia. de Teatro e seu espetáculo épico-dramático "SAGA – Uma história do povo preto". Através de uma narrativa poderosa e criativa, a peça te convida a embarcar em uma viagem no tempo e no espaço, explorando as raízes, a luta e a resistência do povo negro desde a África Central até o Brasil de hoje.

Foto: Divulgação/ Preqaria Cia. de Teatro

SAGA não se prende à história oficial contada pelos vencedores. Através da ótica de um viajante da memória, o espetáculo tece uma narrativa alternativa, dando voz e visibilidade à história marginalizada do povo negro. Prepare-se para se encantar com a versão da companhia para a história de Ananse, o astuto Deus Aranha, e para reviver, com leveza e sensibilidade, os capítulos mais sombrios da história humana, como a invasão, a escravidão e o extermínio dos negros.

A peça também nos convida a refletir sobre o presente, denunciando o racismo estrutural que ainda permeia nossa sociedade. Através de uma análise crítica e profunda, o espetáculo nos leva a questionar as raízes das desigualdades sociais e a buscar caminhos para um futuro mais justo e equitativo.

Com roteiro de Nathan Britz e direção de João Valadares, SAGA promete uma experiência teatral única e inesquecível. A peça conta com um elenco talentoso e uma produção impecável, que transportam o público para diferentes épocas e cenários, proporcionando uma imersão total na história do povo negro.

E tem mais! O espetáculofoi selecionado no projeto Zás do Teatro Assembleia em Belo Horizonte e terá uma apresentação gratuita no dia 11 de julho. Fique de olho nas redes sociais da Preqaria Cia. de Teatro para saber mais informações: @preqariaciadeteatro

Serviço:

O quê: SAGA - Uma história do povo preto

SAGA - Uma história do povo preto Quando: 6 de julho de 2024, às 20h

6 de julho de 2024, às 20h Onde: Teatro Preqaria (Rua Aleixo Lanza, 41 - Canaã, Sete Lagoas)

Teatro Preqaria (Rua Aleixo Lanza, 41 - Canaã, Sete Lagoas) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) Classificação: Livre

Livre Informações e ingressos: (31) 99619-2528

Djhéssica Monteiro