Praça da Feirinha recebe o 3° Encontro do Dia Municipal do Antigomobilista; Veja a galeria de fotos

Sete Lagoas recebeu, no domingo, 16 de junho, o 3º Encontro do Dia Municipal do Antigomobilista. O evento ocorreu na Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha), das 08h às 17h, com entrada franca. Os visitantes tiveram a oportunidade de apreciar cerca de 300 veículos, verdadeiras obras de arte da engenharia, alguns construídos entre as décadas de 1920 e 1980. O encontro contou com a participação de colecionadores de Sete Lagoas e região.

Foto: Maria Eduarda Alves

Antigomobilismo

O antigomobilismo no Brasil é um movimento que revive a época dos carros antigos, seja no estilo de vida, preservando a história automotiva, as cores e a originalidade dos veículos, nos passeios e, principalmente, na restauração dos carros para manter viva sua história.

Anualmente, novas pessoas se interessam por esse hobby, sonhando em adquirir um carro antigo, manter sua originalidade e praticar o comércio de veículos clássicos. Esse é o espírito de ser um antigomobilista.

O setelagoas.com.br esteve presente no evento, confira a galeria de fotos:

Fotos: Maria Eduarda Alves

Maria Eduarda Alves