Dia do Cinema Brasileiro: 10 filmes imperdíveis para assistir em casa

Nesta quarta-feira (19), celebramos o Dia do Cinema Brasileiro, uma data que nos convida a mergulhar na rica e diversa filmografia do nosso país. A escolha da data é simbólica, remetendo ao que seria o primeiro registro cinematográfico em solo brasileiro: a captura de imagens da entrada da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em 1898, pelo cineasta ítalo-brasileiro Afonso Segreto.

Foto: Reprodução/ Internet

No entanto, a história do cinema nacional é ainda mais antiga, com registros de curtas-metragens filmados em Petrópolis em 1897, um ano antes da façanha de Segreto. Seja qual for a origem oficial, o que importa é a paixão brasileira pela sétima arte, que se traduz em um universo cinematográfico vasto e plural, capaz de encantar e emocionar públicos de todas as idades e gostos.



Pensando nisso, o SeteLagoas.com.br te convida a embarcar em uma jornada cinematográfica inesquecível, com 10 pérolas do cinema nacional que merecem um lugar especial na sua lista de filmes. Prepare-se para se surpreender com histórias cativantes, atuações impecáveis e a diversidade cultural que só o Brasil tem!

Marte Um (Amazon e Globoplay): Uma família negra enfrenta os desafios da vida em meio à ascensão de um presidente de extrema-direita, em um retrato comovente da resistência e da esperança. Bacurau (Globoplay): Um povoado isolado se vê ameaçado por forças misteriosas, levando seus habitantes a se unirem para defender sua comunidade em um thriller eletrizante. Cinema, Aspirinas e Urubus (MUBI e Amazon): Uma amizade improvável surge entre um alemão fugitivo da Segunda Guerra Mundial e um homem simples do sertão, em um filme poético e comovente. Bingo: O Rei das Manhãs (Max e Amazon): Atrás da máscara do palhaço Bingo, um homem luta para realizar seus sonhos e encontrar sua identidade, em uma comédia emocionante sobre fama e anonimato. O Palhaço (Netflix, Telecine e Amazon): Um palhaço em busca de novos horizontes se depara com os desafios da vida adulta e a importância de seguir seus sonhos, em um drama sensível e tocante. Sem Coração (Netflix): Uma história de amor proibido floresce entre duas jovens durante o verão de 1996, em um filme delicado e comovente sobre a descoberta da sexualidade e a busca pelo amor. Uma História de Amor e Fúria (Netflix e Amazon): Através dos olhos de um homem imortal, acompanhamos a história do Brasil e a busca incessante por um amor perdido, em uma animação épica e emocionante. Tatuagem (Netflix e Amazon): Em plena ditadura militar, um triângulo amoroso entre um líder de trupe teatral, sua estrela e um militar coloca em xeque as normas sociais e os perigos da repressão, em um drama intenso e sensual. Medida Provisória (Globoplay e Amazon): Um casal negro se vê confrontado com uma medida governamental que os obriga a retornar à África, em um drama poderoso sobre racismo, identidade e resistência. A Vida Invisível (Globoplay e Amazon): Duas irmãs lutam para sobreviver em um mundo patriarcal e encontrar a felicidade em suas próprias condições, em um drama emocionante sobre laços familiares e a luta pela liberdade feminina.

A boa notícia é que o cinema brasileiro ainda tem muito a oferecer! Em maio deste ano, o Ministério da Cultura anunciou a criação de uma plataforma de streaming gratuita dedicada a filmes, séries e documentários nacionais. A iniciativa visa democratizar o acesso à cultura brasileira e fortalecer a identidade nacional através do audiovisual. A plataforma ainda não tem data de lançamento oficial, mas a expectativa é que traga ainda mais opções para os amantes do cinema nacional.

Djhéssica Monteiro