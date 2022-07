Caiu: Twitter enfrenta instabilidades nesta quinta-feira

A rede social Twitter parou de funcionar nesta quinta-feira (14) em escala global. Os usuários que já estavam logados na rede não conseguiam publicar novos tuítes e atualizar o feed. O site não dá opção para logar na conta e apresenta uma mensagem de erro. Alguns usuários foram desconectados da conta.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O site Down Detector, que agrega incidentes de usuários em serviços digitais, registrou um pico de reclamações de usuários às 9h05, com mais de 2700 notificações no Brasil. Nos Estados Unidos, foram registradas 27 mil reclamações de interrupção do serviço. Reino Unido, México e Itália, também relataram que o Twitter não está funcionando.

Quando o usuário tenta acessar a conta ou atualizar o site, a mensagem "Ocorreu um erro. Tentei recarregar a página" aparece. No momento de publicação desta matéria, 66% dos usuários reportam problemas para entrar no aplicativo móvel e 32% com conexão no servidor.

Neste momento, a rede está voltando a funcionar com instabilidades. Até o momento a rede social não explicou os motivos da queda global.

Da redação com Exame