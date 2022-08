CerveGerais 2022 volta com força total no dia 13 de agosto

Após um longo período de pandemia, o CerveGerais está de volta com força total! A edição 2022 ocorrerá no dia 13 de Agosto, no Mercado San Pietro, com estrutura e segurança premium para o público.

A edição de 2022 é apresentada pelo Sicoob Credisete e terá como bandas as sensacionais No Label, Duo bi Duo, Tubarão Vermelho, El´s da Terra e Carol Temponi.

Várias bandas se apresentam neste sábado no festival - Foto: Divulgação



Esse ano, o público terá disponível 6 Cervejarias: Krug Bier; Artesamalt; Lagoon; Prússia Bier, Läut e BeHop, com mais de 30 torneiras diferentes de Chopps Artesanais.

Além disso, há também drinks - com destaque para os preparos feitos com o Gin Art89 e bebidas sem álcool.

Foto: Divulgação



Na parte de alimentação: Nero e BurguerSF, com opções de alimentação como: tira-gostos, espetinhos e variados hambúrgueres artesanais. Há opções veganas e sem lactose.



Para as crianças, haverá o “Espaço Kids”, com monitores e vários brinquedos divertidos, onde os pais poderão deixar com tranquilidade e segurança os seus pequenos.



O CerveGerais Edição Rock Nacional conta com a parceria da Sicoob Credisete, Krug Bier, Artesamalt, BHC Surfing Culture Store, Bendita Internet - Agência de Aceleração de Negócios, Del Rey Imóveis, Link7, Cooperlider, Site Sete Lagoas, Jornal Sete Dias.



A organização está por conta do Grupo CerveGerais (Denilson Lanza, Renatinho Pé da Vaca, Tim Carmo, Angelo Lanza, Daniel Lanza, Bruno Lanza, André Bigode, Márcio Oliveira e Marcílio Drummond.)



O evento será realizado das 13h às 00h, no Mercado San Pietro - R. Pedra Grande, 2543, Bairro Santo Antônio, Sete Lagoas/MG.



A entrada é gratuita até às 14h. Após custará R$30,00 no lote promocional.



Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente das seguintes formas:



Link: Clique AQUI



Comissários de venda: Nayra (Tel: 97109-7742), Flávio (Tel: 98707-7387), Matheus Parada (98702-6618) e Fred (99653-3314)



Pontos de vendas físicas: 7Fest, Arena MVP, Nero, Pelkin.co e Serafine.

por ASCOM CERVEGERAIS