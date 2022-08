Festival do Folclore de Jequitibá retorna evento presencial com programação diversa

Após dois anos, Jequitibá vive o seu festejo mais tradicional com programação gratuita e para todos os gostos: o Festival do Folclore, que será realizado entre os dias 7 a 11 de setembro.

Foto: Consuelo Abreu / Divulgação

A capital mineira do folclore traz, na 32ª edição do evento, apresentações de dois expoentes da música tradicional: o violeiro Chico Lobo e Maurício Tizumba e o Tambor Mineiro. Bandas de Sete Lagoas e da cidade completam a atração musical, realizada no centro de Jequitibá.

Este ano terá o Festival da Culinária Típica da cidade, com diversas barracas de comidas típicas, com premiação entre os três primeiros colocados. Para fechar o evento, na manhã do dia 11, domingo, acontece o cortejo de mais de 25 grupos folclóricos da cidade com missa em suas homenagens. Durante todos os dias, folias de Reis e Guardas de Congo estarão se apresentando para todo o público do festival.

“A expectativa sobre o retorno do festival é grande. Isso porque, em função da pandemia, a última edição presencial ocorreu em 2019 e foi um sucesso. No ano passado, a edição online também nos surpreendeu. Foram mais de 100 mil visualizações em nosso canal do YouTube. Então, estamos muito otimistas em relação à 32ª edição. O festival é importante para a preservação da nossa cultura e da nossa história”, diz Valéria Matos da AZ Produções, produtora do festival.

A programação completa do festival, que ainda conta com oficinas e muito mais, pode ser conferidas AQUI.

Da redação com 32º Festival do Folcore de Jequitibá