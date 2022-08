Paraopeba celebra 20ª edição do Encontro Folclórico neste final de semana

Paraopeba se prepara para o 20º Encontro Folclórico da cidade, que acontecerá neste final de semana. Shows, oficinas e mostras fazem parte da programação.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

As festividades já começam nesta sexta-feira (26), com a abertura da exposição "20 anos do Encontro Folclórico", no Centro de Atividades Artesanais Zelina Cândida. Já à noite Maurício Tizumba se apresenta no palco da Praça da Matriz.

No sábado (27) será a vez de Japão do Forro e no domingo (28), os alunos da oficina de tambor ministrada por Maurício Tizumba encerrarão as festividades.

Confira a programação completa do evento:

Dia 26 de agosto (sexta-feira)

08:00 - Exposição "20 Anos do Encontro Folclórico"

Local: Local: Centro de Atividades Artesanais Zelina Cândida

19:00 - Abertura

Apresentação das Caravanas

Show com Maurício Tizumba

Local: Praça Corone Caetano Mascarenhas

Dia 27 de agosto (sábado)

08:00 - Exposição "20 Anos do Encontro Folclórico"

Local: Centro de Atividades Artesanais Zelina Cândida

19:00 - Apresentações das Caravanas

Show com Japão do Forro

Local: Praça Coronel Caetano Mascarenhas

Dia 28 de agosto (domingo)

09:00 - Missa Folclórica com Pe. Anaílton Viveiros

Local: Matriz Nossa Senhora do Carmo

10:00 - Exposição "20 Anos do Encontro Folclórico"

Local: Centro de Atividades Artesanais Zelina Cândida

11:00 - Apresentação das Caravanas

Show com Alunos Oficina de Tambor

Local: Praça Coronel Caetano Mascarenhas

Da redação