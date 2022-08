A Drika Rezende Escola de Dança participou da Versão Nacional da mostra competitiva da Always Dance USA nos últimos dias 27 e 28 de agosto em Belo Horizonte.

O evento foi uma realização da Cia de Dança Always Dance USA, um empreendimento artístico internacional formado por profissionais da dança com ampla experiência.

Ana Cláudia Barbosa, Duda Faria, Tindaro Silvano, Iasmin Sthepanie, Luíza Coimbra e Adriana Rezende - Foto: Divulgação

O projeto é uma Mostra Nacional de Dança Competitiva e Não Competitiva e contou com bailarinos de Escolas do RJ, SP, PE, PA, RN e MG. Sendo a Drika Rezende a única Escola representante da cidade de Sete Lagoas. O Always Dance USA - EDIÇÃO BH aconteceu no Teatro Professor Ney Soares – FUNDAC.

A Drika Rezende Escola de Dança saiu vitoriosa da Competição com as seguintes premiações:

1º lugar: Danças Urbanas (com nota máxima na categoria e indicação de melhor bailarina e coreógrafa) – Bailarina: Iasmin Sthepanie. 2º lugar: Solo Contemporâneo Adulto - Bailarina: Duda Faria. 1º lugar: Dança Contemporânea em Grupo (com nota máxima na categoria) – Bailarinas: Ana Cláudia Barbosa, Duda Faria, Iasmin Stephanie e Luíza Coimbra.

A Always Dance USA também gera oportunidade de Bolsas de Intercâmbio para maiores oportunidades de aprendizado e incentivos para aprimoramentos técnicos e artísticos aos Novos Talentos descobertos. E a Drika Rezende também saiu vencedora com a Bailarina Duda Faria (Solo) e as bailarinas: Ana Cláudia, Duda Faria, Iasmin Stephanie e Luíza Coimbra (Grupo de Dança contemporânea) selecionadas para o Grand Prix Always Dance USA 2023 em Orlando - Estados Unidos.



A Drika Rezende Escola de Dança possui 25 anos de atuação em Sete Lagoas e sua proprietária Adriana Rezende acredita que a dança transforma a vida das pessoas e traz muitas oportunidades pois é uma poderosa ferramenta educacional.

Drika Rezende Escola de Dança

Endereço: Pça Tiradentes, 34 - Centro, Sete Lagoas - MG, 35700-037

Contato: (31) 98650-3271 - Adriana Rezende

@drikarezendeescoladedanca

da redação