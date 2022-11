Arena Hits traz vários artistas hoje (24) para o Mercado San Pietro em Sete Lagoas

Vários músicos se apresentam hoje no embalo do jogo Brasil e Sérvia pela Copa do Mundo no Mercado San Pietro em Sete Lagoas. Akatu, Elton Reis, Bruninho & Alan, Isadora Leal e Rique DJ estão confirmados logo mais.

As apresentações começam às 14:30 no Mercado San Pietro:

Rua Pedra Grande, nº 2543, Bairro Santo Antonio - Sete Lagoas/MG.

Clique aqui para ver a localização no mapa.

