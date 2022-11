Tributo a ACDC e Black Sabbath com Vol 5 ocorre hoje (24) no Woodstock Bar de Sete Lagoas

A banda-tributo aos astros do rock mundial do ACDC e Black Sabbath, Vol 5, faz show hoje no Woodstock Bar de Sete Lagoas.

A apresentação começa logo após Brasil e Sérvia pela Copa do Mundo, às 18:00, no endereço do Woodstock Bar:

Rua Paulo Frontim, nº 447, Bairro Centro - Sete Lagoas/MG.

Da Redação.