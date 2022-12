Quais são os programas de TV mais populares do Brasil?

Estamos vivendo em uma era onde a tecnologia e a internet tem tomado conta de tudo. Consequentemente, a tecnologia trouxe novas formas de entretenimento para a população, e isso mudou muita coisa.

Foto: Rede Globo/Reprodução.

Atualmente, serviços de streaming, e sites como o vulkanvegas.com, tem se tornado cada vez mais presentes na vida do povo brasileiro. Porém, isso não significa que os programas de televisão tenham saído da rotina do brasileiro.

Muito pelo contrário, nos dias de hoje, você ainda encontra muitos programas extremamente populares, que atraem a atenção de milhões de brasileiros todos os dias. Esses programas são dos mais variados tipos, indo desde novelas de televisão, até reality shows, com direito até mesmo a programas matinais para você aproveitar enquanto prepara o seu café da manhã ou almoço.

Hoje vamos conhecer alguns desses principais programas, e vamos falar vários tipos de curiosidades sobre eles. Então, confira agora quais foram os cinco tipos de programas mais assistidos pelos brasileiros nos últimos anos:

Big Brother Brasil;

Encontro;

A Fazenda;

Novelas;

Programa Silvio Santos.

Big Brother Brasil

Big Brother Brasil é o maior reality show brasileiro das últimas décadas. O programa sempre faz com que grande parte da audiência nacional noturna acesse os canais da emissora Globo. O reality movimenta as redes sociais de uma forma única, e faz com que pessoas de todas as gerações assistam ao programa para entender um pouco mais sobre os participantes, e também acompanhar as principais fofocas.

O programa é conhecido por suas provas, e por exigir bastante controle emocional e estratégia por parte dos participantes. As últimas edições do programa, inclusive, trouxeram famosos para dentro da casa mais vigiada do Brasil, tornando tudo ainda mais divertido para quem estava assistindo.

Encontro

Por mais que muitas pessoas sintam falta da TV Globinho, a verdade é que o encontro com Fátima se tornou um programa muito popular. O programa tem como público-alvo a mulher brasileira, já que ele é transmitido no horário da manhã, antes do almoço. Esse é o show de televisão predileto das donas de casa brasileiras.

Durante o programa, Patrícia Poeta recebe vários convidados, fazendo entrevistas, brincadeiras, e trazendo informação para o público. O programa tem toda uma abordagem bem tranquila e lida com assuntos polêmicos de forma profissional. É uma boa escolha de programa para quem quer se manter atualizado e também quer aproveitar sua manhã da melhor maneira possível.

A Fazenda

A Fazenda é outro programa extremamente popular no Brasil. O reality show, que chegou depois do Big Brother Brasil, tem toda uma dinâmica diferenciada. No programa, os participantes têm que cuidar de uma fazenda, alimentando os animais e lidando com todos os problemas do dia a dia do local.

Além disso, o programa tem vários tipos de provas diferentes, mas o sistema de eliminação é bem parecido com o do Big Brother. A grande diferença aqui, é que A Fazenda sempre foi um programa onde todos os participantes eram famosos. Claro, alguns dos participantes podem não ser tão conhecidos assim, porém, ainda são figuras populares como influenciadores, musicistas, e também artistas de televisão.

Novelas

Não importa qual seja o canal de televisão, no Brasil todas as emissoras oferecem várias novelas diferentes durante o dia para você acompanhar. E convenhamos, o público brasileiro ainda adora boas novelas, por mais que os seriados dos serviços de streaming, como a Netflix, já tenham se tornado extremamente populares.

Existem vários tipos de novelas, para todos os gostos. Mas geralmente as mais populares são as novelas do horário nobre, que começam a ser transmitidas a partir das 9 horas da noite. É nesse horário que grandes histórias foram contadas, onde novelas como Avenida Brasil fizeram história.

A novela sempre fez parte da vida do povo brasileiro nas últimas décadas e muito dificilmente isso vai mudar nos próximos anos. Inclusive, algumas emissoras de televisão, como a Globo, já estão mudando o formato de suas novelas, adotando um modelo muito parecido com os seriados norte-americanos, para fazer com que as novas gerações possam apreciar esse tipo de conteúdo também.

Programa Silvio Santos

O programa Silvio Santos é um dos shows de televisão mais clássicos e famosos do Brasil inteiro. A própria figura de Silvio Santos se tornou uma lenda entre os brasileiros, e ele é um dos homens mais importantes na história televisiva do Brasil.

O Programa Silvio Santos é dividido em vários tipos de quadros, com entrevistas, jogos, e até mesmo oportunidades para a plateia ganhar dinheiro. O programa é bem engraçado, porém, o modelo de apresentação deste show de televisão já está um pouco ultrapassado. Muito provavelmente, nos próximos anos, as coisas vão mudar bastante, e esse tipo de programa pode acabar deixando de existir no Brasil.

*Texto de responsabilidade do anunciante.