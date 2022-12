Agenda de Paula Fernandes reforça rumores de que a cantora participará do ‘BBB 23’

Os rumores de que a cantora Paula Fernandes vai participar do “BBB 23” se intensificaram após os fãs repararem que no site oficial da artista o último show que ela tem marcado é no dia 29 de dezembro em Coimbra, Minas Gerais. A 23ª edição do “Big Brother Brasil” estreia no próximo dia 16 de janeiro, o que impediria a cantora de marcar shows para o início de 2023.

Foto: Reprodução Internet

O assunto repercutiu nas redes sociais. “Paula Fernandes mais que confirmada no ‘BBB’, né? Ela só tem um show dia 29 de dezembro, de janeiro em diante não existe agenda aberta de show dela. Aí tenho uma preguiça dela”, comentou uma pessoa no Twitter. “Se Paula Fernandes entrar no ‘BBB’ ano que vem eu faço mutirão para ela ganhar sem ‘zoa’, amo aquela mulher”, escreveu outra. “Se antes eu tinha dúvidas, agora eu tenho certeza que a Paula Fernandes vai para o ‘BBB’, do nada o nome dela fica super em alta sendo que ela estava esquecidíssima”, acrescentou mais uma.

No início desta semana, a dona do hit Pássaro de Fogo deu uma entrevista ao programa “Conversa com Bial” na qual lamentou sua fama de antipática: “Fico triste de ser antipatizada, de ser chamada de distante. Não era intocável, eu era sem tempo. Até aproveito esse momento para pedir perdão a quem não pude atender, porque era humanamente impossível. É muito fácil julgar, o mundo é feito de juízes e eu estou ali naquela posição de quem é julgada, e fiquei com a fama”.

Vale pontuar que vários artistas que aceitam participar do programa buscam mudar a forma como as pessoas os enxergam, foi o caso do ator Arthur Aguiar e da cantora Naiara Azevedo. Além de Paula, estão cotados nomes como Vitão, Lívia Andrade, Lucas Lucco e Yasmin Brunet.

Da Redação com Jovem Pan