'Rock in Christmas' é o evento da noite de hoje (17) no Ferro Velho Pub em Sete Lagoas

O rock vai tomar conta do Ferro Velho Pub na noite desse sábado! O evento Rock in Christmas contará com apresentação de três bandas a partir das 18h: No Label, Tubarão Vermelho e Zooi de Lula.

Foto: Instagram Ferro Velho Pub/Divulgação.

O Ferro Velho Pub fica em:

Rua Equador, nº 2060, Bairro Santa Maria

Clique aqui para ver a localização no mapa.

Da Redação.