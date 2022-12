Morre ator global Pedro Paulo Rangel aos 74 anos

Morreu na madrugada desta quarta-feira (21/12) o ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos. A informação foi confirmada pela família do artista. A causa da morte ainda não foi divulgada.

pedro paulo rangel

Pedro Paulo estava internado, desde o dia 30 de novembro, no CTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar.

Carreira



Pedro Paulo nasceu no Rio de Janeiro, em junho de 1948. Aos 11 anos, teve o primeiro contato com o teatro e decidiu ser ator. Pouco depois, conheceu o ator Marco Nanini no grupo de teatro da Igreja de Santa Terezinha.

Em 1968, o ator teve o primeiro contato com o teatro profissional com a peça "Roda Viva", de Chico Buarque, sob a direção de José Celso Martinez Corrêa.

Em 1972, depois de passar pela TV Tupi de São Paulo, o ator estreou na TV Globo com a novela "Bicho do Mato". Seu primeiro personagem de sucesso foi Juca Viana, em "Gabriela".

Pedro Paulo também participou de esquetes no programa humorístico "Viva o Gordo", de Jô Soares, em 1982.

Entre outras obras do ator estão as novelas "Pedra Sobre Pedra", "Vale Tudo", "A Indomada", "Saramandaia", "O Cravo e a Rosa" e "Belíssima", além de seriados e minisséries, como "A Muralha", "Você Decide", "A Diarista", "Os Aspones" e "Sob Nova Direção".

Da Redação com Estado de Minas