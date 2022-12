Instagram é o aplicativo preferido dos brasileiros, revela pesquisa

Os dias dos brasileiros são preenchidos por posts, stories e reels do Instagram. Pelo menos é o que indica a pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box. Cerca de 35% dos entrevistados afirmam que a rede social é o app em que passam mais tempo no dia a dia.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

No ano passado, a plataforma estava na segunda posição e era a mais utilizada por 27% dos entrevistados. A primeira colocação de agora tem influência principalmente dos públicos feminino e jovem: 41% das mulheres afirmam dedicar mais tempo à rede social, contra 27% dos homens.

Cerca de 45% dos usuários entre 16 e 29 anos informam que passam mais tempo no aplicativo, revela o levantamento. Entre 30 e 49 anos, aproximadamente 35% dos entrevistados usa o app com mais frequência. Já para o grupo a partir de 50 anos, 21% dão prioridade à plataforma.

O motivo do crescimento de uso da rede social pode ser o feed de vídeos curtos do serviço, os reels. Na lista de aplicativos abertos com mais frequência ao longo do dia, o Instagram perde para o WhatsApp e mantém o segundo lugar: ou seja, apesar de ser usado por mais tempo, as sessões na rede social são maiores. Já a verificação de mensagens é mais recorrente.

Mesmo assim, o Instagram não é considerado o app mais importante pelos brasileiros. Segundo a pesquisa, 48% dos entrevistados escolheriam ter o WhatsApp se não pudessem utilizar nenhum outro aplicativo. Aparentemente, eles valorizam mais a comunicação do que o entretenimento no dia a dia.

Com Itatiaia