'Sunset de Natal' é o evento de hoje (24) no Ferro Velho Pub

As festas do dia de hoje (24) começam logo à tarde no Sunset de Natal do Ferro Velho Pub, em Sete Lagoas. Três atrações musicais estão confirmadas para o evento que começa a partir das 13h.

Foto: Instagram Ferro Velho Pub / Divulgação

O grupo 100 Destino Retrô, Léo Ferrera e DJ Victor Talma se apresentam no Sunset e o Ferro Velho fica em:

Rua Equador, nº 2060, Bairro Santa Maria

Clique aqui para ver a localização no mapa.

Da Redação.