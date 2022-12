'Pós Ceia' acontece na noite de sábado para domingo no Woodstock

Após as festividades do Natal, quem quiser curtir um bom e velho rock'n roll já tem lugar: El's da Terra e Giba Campolina tocam no Woodstock Bar em Sete Lagoas.

Foto: Woodstock Bar / Divulgação

A casa abre à meia-noite para a Pós Ceia com Entrada Off. Os músicos se apresentam a partir da 01h e o Woodstock fica no endereço:

Rua Paulo Frontim, nº 447, Bairro Centro

Clique aqui para ver a localização no mapa.

Da Redação.