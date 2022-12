Sete Lagoas terá Reveillon gratuito na Feirinha com shows e fogos silenciosos

Depois de quatro anos, está de volta o Reveillon na Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha), principal espaço cultural e gastronômico da cidade. Em uma realização da Prefeitura de Sete Lagoas, o espaço recebe, no próximo dia 31 de dezembro, sábado, shows gratuitos, queima de fogos de artifício que não emitem barulho e o melhor da gastronomia sete-lagoana, a partir das 20h.

Foto: Ascom Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

"Como sempre falamos, queremos trazer de volta a alegria da população em ocupar os espaços públicos com atrações gratuitas. Vivemos mais de dois anos de pandemia e agora é hora de voltarmos com os grandes eventos presenciais. Já tivemos grandes shows no aniversário dos 155 anos da cidade, depois, a melhor iluminação de Natal dos últimos anos e agora queremos fazer também um grande Reveillon", revela o prefeito Duílio de Castro.

As atrações começam a partir das 19h, com Vai Que Cola. Logo depois, a partir das 21h, sobe ao palco o cantor David Henrique. Na sequência, tem o grupo Samba Gol às 23h. À meia-noite uma balsa ancorada no meio da Lagoa Paulino promete quase 15 minutos de muita luz no céu, mas sem causar transtornos a crianças, animais, idosos e doentes. A novidade deste ano são os fogos que não emitem barulhos, logo depois da contagem regressiva, recebendo o ano novo com muita luz. O Grupo Samba Gol fecha a festa da primeira noite do ano com muito samba e alegria até às 01h da manhã. "Traga sua família, seus amigos e venha fazer a contagem regressiva para o ano que se inicia conosco", convida o prefeito.

Programação Reveillon 2023:

19h: Vai Que Cola

21h: David Henrique

23h: Grupo Samba Gol

00h: Show de fogos

Da Redação com Ascom Prefeitura de Sete Lagoas.