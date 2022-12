'Pagode do Bem' acontece hoje (29) no Chalezinho Beer

A quinta-feira será de curtir aquele pagodinho e samba com várias atrações e ainda fazer a boa ação de fim de ano no Pagode do Bem, evento com lugar no Chalezinho Beer em Sete Lagoas.

Foto: Instagram Chalezinho Beer/Divulgação

Confira quem se apresenta a partir das 19h: Henrique Parreira, Robinho, Luquinha, Leo, Marquinho, Improvizô, Dedei, Andrezinho e Lukão Boleiragem.

A entrada será 1 quilo de alimento ou brinquedo, ambos detinados a doação.

O Chalezinho Beer fica em:

Av. Múcio José Reis, nº 654, Bairro N. Sª. das Graças

Clique aqui para ver no mapa.

