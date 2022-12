Matozinhense Keilla Júnia é a campeã do The Voice Brasil 2022

Keilla Júnia é a vencedora do The Voice Brasil 2022 . A participante do Time Teló venceu a competição com 51,78% dos votos e disputou o título ao lado de Bell Lins, Juceir Jr e Mila Santana, outros finalistas da 11ª temporada.

O programa desta quinta, 29/12, foi ao vivo e teve a votação do público. Os participantes fizeram apresentações de arrepiar e os técnicos também subiram ao palco para cantar. Além dos musicais, uma homenagem para o rei Pelé marcou o programa.

Como funcionou a dinâmica

- Os finalistas fizeram 2 apresentações cada;

- Os técnicos também cantaram sozinhos, cada um uma música;

- A votação ficou aberta do início ao fim.

TIME IZA

⭐ Bell Lins

Para começar a festa, Bell Lins emprestou toda a sua animação e talento para "Love On Top", sucesso de Beyoncé. IZA ficou orgulhosa: "Essa mulher vai além, ela se reinventa cada vez que sobe ao palco. Arrasou!".

TIME LULU

⭐Juceir Jr



O participante de Saquarema cantou "Um Certo Alguém" , música do técnico Lulu Santos, e animou a plateia. "Adorei essa versão, tão bem cantada, tão bem entregue", elogiou Lulu.

TIME TELÓ

⭐ Keilla Júnia



Mostrando mais uma vez que é fã da diva Whitney Houston, Keilla Júnia mostrou o vozeirão com "I Will Always Love You". "É muito dom", resumiu bem Teló.

Veja a apresentação da campeã:

Cantando Whitney Houston, a mineira Keilla Júnia sagrou-se a campeã do The Voice Brasil 2022! pic.twitter.com/GY0VOZw16f — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) December 30, 2022

⭐ Mila Santana



Mila Santana chegou arrepiando com "Mulher do Fim do Mundo", música de Elza Soares. A apresentação arrancou suspiros e aplausos da plateia. "É muita potência. Tem um fator muito importante: tem que ter maturidade para fazer tudo o que ela faz", destacou Gaby.

Da Redação com GShow