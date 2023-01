Inhotim abre mais um dia de visita gratuita em sua programação

O Instituto Inhotim divulgou nova possibilidade de visita gratuita ao museu durante a semana.

Foto: Willian Gomes/Divulgação

Por meio de patrocínio com a Bolsa de Valores de São Paulo (B3) visitantes poderão acessar o museu de arte contemporânea e Jardim Botânico localizados em Brumadinho (MG) todo último domingo de cada mês.

Nesse mês de janeiro também é possível ir ao local sem pagar ingresso na sexta-feira dia 27. De fevereiro em diante a primeira quarta-feira de cada mês, exceto feriados, passa a ser dia de visitação gratuita.

Os ingressos sem custo precisam ser retirados previamente pelo Sympla (clique aqui).

Outras opções de gratuidade no ingresso são reservadas a moradores de Brumadinho cadastrados no programa Nosso Inhotim (​mediante apresentação da carteirinha do programa ou comprovante de endereço junto ao documento de identidade), a Amigos do Inhotim (com carteirinha virtual ou CPF cadastrado no programa), para crianças de 0 a 5 anos (com certidão de nascimento ou identidade) e a guias de turismo credenciados pela Embratur e Cadastur (portando crachá ou credenciais virtuais).

Da Redação, Vinícius Oliveira com informações de Inhotim.