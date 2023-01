Primeira Semi-Sexta do ano ocorre hoje (12) no Pier 77

O espaço do Pier 77 Gastrobar, em Sete Lagoas, vai receber hoje a primeira Semi Sexta do ano. O evento em parceria com o Churrasquinho do JoJo faz o esquenta para o fim de semana com shows já confirmados.

Foto: Churrasquinho do JoJo/Instagram/Divulgação

A partir das 20h DJ Isadora Leal e Samba Gol com participação de Douglas Feijão comandam a música. Veja onde fica o Pier 77:

Av. Getúlio Vargas, nº 363, Centro (Orla da Lagoa Paulino)

Clique aqui para ver no mapa.

Da Redação.