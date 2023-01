Sertanejo de Felipe Reis embala quinta (12) à noite do Caju

O cantor de música sertaneja Felipe Reis faz show hoje (12) à noite no Caju Espeteria e Butiquin, em Sete Lagoas.

Foto: Caju Esperteria e Butiquin/Instagram/Divulgação

Com repertório passando pelo melhor do sertanejo romântico, tradicional e universitário, Felipe Reis se apresenta a partir das 20:30 no endereço do Caju:

Rua Ervália, nº 19, Bairro Iporanga

Da Redação.