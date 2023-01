Banda Mole de volta no Pré-Carnaval de Sete Lagoas 2023

Uma das mais tradicionais manifestações carnavalescas de Sete Lagoas está de volta! Em uma parceria com a Prefeitura de Sete Lagoas, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos Bunitas de Tá Querida apresenta: Banda Mole - O Retorno!, com apresentação no dia 17 de fevereiro, sexta-feira, a partir das 18h, na Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha), fechando com chave de ouro o pré-carnaval sete-lagoano.

Foto: Ascom Prefeitura de Sete Lagoas

De acordo com o carnavalesco Aloiz Marinho, presidente do Grêmio, o grupo era conhecido como "Banda Mole, depois mudando seu nome para "Banda Vai Quem Quer". "Ela surgiu há mais de 30 anos, na época em que aconteciam os desfiles dos blocos caricatos e carnavalescos e das escolas de samba na Av. Antônio Olinto. O objetivo da banda, como o próprio nome diz, era ir quem quisesse, independentemente de sua sexualidade, credo ou formação. Era a abertura do carnaval de Sete Lagoas e antes do seu trajeto em torno da lagoa Paulino, tínhamos o concurso de fantasias com apresentações e performances dos artistas na Praça do CAT", lembra.

Inclusive o concurso de fantasias, nas categorias Transformista e Caricata, é outra atração que também volta com a Vai Quem Quer, com premiações para as melhores performances. "Depois de tantos anos adormecida e esquecida, a Escola de Samba Unidos Bunitas de Tá Querida, em parceria com a Prefeitura de Sete Lagoas, resgata essa festa tradicional nos carnavais de Sete Lagoas e o concurso de fantasias faz parte disso", comemora o prefeito Duílio de Castro. "Era um carnaval irreverente, todos se fantasiavam e se divertiam e é isso o que queremos resgatar", reforça o prefeito.

"Creio que para os artistas e os amantes do carnaval de Sete Lagoas o retorno da Banda Vai Quem Quer é o resgate de uma manifestação cultural de grande importância nos dias da folia momesca", completa Aloiz Marinho. Um trio elétrico posicionado na entrada do ginásio coberto Dr. Márcio Paulino reforçará a apresentação da escola de samba.

SERVIÇO

17/02, sexta-feira, 18h às 21h, Praça da Feirinha:

- Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos Bunitas de Tá Querida apresenta: Banda Mole – O Retorno!

- Concurso de fantasias Drag e Caricata

(Trio Elétrico)

Da Redação com Ascom Prefeitura de Sete Lagoas.