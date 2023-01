'Samba no Mercado' acontece hoje (14) no anexo do Mercadão

Neste sábado (14), de 12h às 17h, o Clube do Samba de Sete Lagoas apresenta os maiores sucessos do samba, do chorinho e do pagode no anexo do Mercado Municipal ("Mercadão").

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Divulgação

O evento tem o patrocínio do Sabor do Mercado e apoio da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo.

A entrada é franca. Veja como chegar ao Mercado Muncipal:

Rua Ilka França, nº 200, Centro

Clique aqui para ver no mapa.

Da Redação.