WhatsApp poderá permitir fotos em boa qualidade em nova função

O WhatsApp pode em breve permitir que seus usuários enviem fotos em qualidade original, segundo o site WABetaInfo, que divulga informações sobre as versões de teste do aplicativo.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Segundo o site, a funcionalidade foi descoberta em um trecho de código da próxima versão do WhatsApp beta, ainda em desenvolvimento. Nem os testadores cadastrados têm acesso a essa fase do aplicativo. O tweet com a informação é da última quinta (19).Procurado, o WhatsApp informou não comentar rumores.

Hoje, o aplicativo de mensagens permite quem usa o aplicativo a escolher se deseja receber imagens em resolução mais alta ou economizar espaço --há ainda a opção automática, em que o algoritmo escolhe a opção mais adequada a depender do tamanho da foto. Todas, porém, com algum grau de compressão.

A perda de qualidade é justificada pelo ganho em velocidade de transferência de arquivos.

De acordo com o WABetaInfo, o recurso se chamaria "Qualidade de foto" e ficaria próximo às ferramentas de desenho e edição de imagens, disponíveis durante o envio do arquivo.

Diferentemente do que foi registrado durante o lançamento da configuração de ajuste de qualidade, o código não deixa claro se a suposta nova funcionalidade funcionará também com vídeos. Hoje, é possível enviar imagens e vídeos na qualidade original ao selecionar a opção encaminhar documentos, embora deixe de ser possível visualizá-los no aplicativo.

Da redação com FolhaPress